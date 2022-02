Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme départ provoqué par Mbappé ? La réponse !

Publié le 24 février 2022 à 0h30 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre et gratuite le 1er juillet. Malgré tout, Marco Asensio voudrait continuer son aventure à la Maison-Blanche et attendrait impatiemment une offre de contrat pour prolonger à la Maison-Blanche.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ vers le Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Et malgré l'arrivée très possible de Kylian Mbappé au Real Madrid, Marco Asensio voudrait toujours s'inscrire sur la durée au Santiago Bernabeu.

Marco Asensio ne craint pas l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid