Mercato - PSG : Le Real Madrid a un énorme joker à jouer pour Haaland !

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland est l’un des joueurs les plus courtisé du moment, avec le PSG et le Real Madrid qui devraient se livrer un duel sans merci.

Tout le monde parle de Kylian Mbappé, mais il y a un autre prodige qui affole les plus grands clubs d’Europe. Erling Haaland fait en effet énormément parler de lui et nous vous avons révélé dès aout dernier sur le10sport.com, que le Paris Saint-Germain souhaite miser sur lui pour justement oublier Mbappé. Il va falloir se montrer convaincant, puisque l’attaquant du Borussia Dortmund serait également dans le viseur du FC Barcelone, du Bayern Munich et de plus sieurs clubs de Premier League. C’est toutefois le Real Madrid qui semble le plus déterminé à le recruter... après avoir arraché Mbappé au PSG !

