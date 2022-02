Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ se confirme pour cet été !

Publié le 25 février 2022 à 0h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Dani Ceballos semble avoir de moins en moins de place au Real Madrid et un départ est devenu inévitable.

Tout ne va pas au mieux pour Dani Ceballos. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le milieu espagnol traverse une période très compliquée. Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui et après un prêt plutôt concluant à Arsenal il a retrouvé les Merengue... sans grand succès. Une blessure à la cheville lui a fait rater une bonne partie de la saison et lorsqu’il est présent, Carlo Ancelotti ne semble pas vraiment lui faire confiance. Ainsi, un départ semble de plus en plus probable, alors que le Real Madrid a tout de même semblé le retenir cet hiver lorsque le Bétis Séville a sollicité un prêt de son ancien joueur.

Un duel entre l’Inter et Milan pour Ceballos