Mercato - Real Madrid : Bale, Hazard... Le coup de gueule de Carlo Ancelotti !

Publié le 4 février 2022 à 19h00 par A.D.

A la peine au Real Madrid ces derniers mois, Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic peinent à emmagasiner du temps de jeu cette saison. Alors qu'il n'a pas été utilisé ses trois attaquants ce jeudi en Coupe du Roi contre l'Athletic, Carlo Ancelotti a expliqué son choix, avant de pousser un coup de gueule.

Ces derniers mois, Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic ne sont pas du tout dans leur assiette. En effet, les trois attaquants du Real Madrid n'arrivent pas à évoluer à leur meilleur niveau. Ainsi, Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic sont de moins en moins utilisés par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Une situation qui aurait pu provoquer leur départ lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le Real Madrid n'aurait pas trouvé preneur.

«Pourquoi ne pas parler de Ceballos ou Vallejo, ils ne sont pas que trois joueurs»