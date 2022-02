Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un coup colossal avec Pogba !

Publié le 24 février 2022 à 22h10 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba figure bien parmi les cibles chaudes du PSG en vue du prochain mercato estival.

Si Kylian Mbappé affole déjà le marché, Paul Pogba devrait également être l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival. Et pour cause, le milieu de Manchester United est actuellement dans sa dernière année de contrat et se dirige vers un départ libre, ce qui n’est pas passé inaperçu en Europe. Déjà sur ses traces l’été dernier, le PSG serait toujours intéressé, au même titre que le Real Madrid et la Juventus. Mais Leonardo a bien l’intention de doubler la concurrence dans ce dossier.

Le PSG veut Pogba