Mercato - Real Madrid : Un Clasico décisif pour Zidane ?

Publié le 1 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid n’a plus gagné à domicile depuis trois matchs, l’avenir de Zinedine Zidane fait débat de l’autre côté des Pyrénées. Mais pour Zidane, l’unité et le Clasico face au FC Barcelone lèveraient tous les doutes.

Et si le FC Barcelone mettait Zinedine Zidane dans une situation encore plus délicate du côté du Real Madrid ? Défait face à Manchester City au Santiago Bernabeu mercredi en Ligue des champions (2-1), le club merengue n’a plus gagné à domicile depuis trois matchs. De quoi tirer la sonnette d’alarme de l’autre côté des Pyrénées concernant la suite pour Zidane. Ok Diario assurait ces dernières heures que Zinedine Zidane n’aurait rien à craindre pour le moment. Interrogé sur la question en conférence de presse, le Français a révélé ne pas savoir de quoi sera fait son avenir, mais a assuré que le Clasico face au Barça dimanche est primordial.

Zidane reste vague pour son avenir, mais…