Mercato - Real Madrid : Un ancien du club se positionne pour remplacer Zinedine Zidane !

Publié le 2 avril 2020 à 21h00 par T.M.

Si Zinedine Zidane est l’actuel entraîneur du Real Madrid, son poste fait rêver. Fabio Cannavaro aimerait notamment s’asseoir à cette place.

Depuis un peu plus d’un an désormais, Zinedine Zidane a fait son retour au Real Madrid. Revenu en héros, le Français n’en reste pas moins fragilisé à son poste. Ayant joué sa place face à Galatasaray cette saison, Zidane s’était sauvé grâce à une victoire. Il n’empêche que les divergences avec Florentino Pérez n’assurent pas l’entraîneur merengue sur le banc de touche. Un second départ de la Casa Blanca pourrait alors se profiler pour Zizou. Il faudra alors le remplacer et certains candidats se sont déjà déclarés.

Cannavaro en rêve !