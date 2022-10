Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Terrible révélation sur le transfert d’Eden Hazard

En grande difficulté avec le Real Madrid depuis sa signature, Eden Hazard ne répond pas du tout aux attentes du club madrilène. Alors qu’il n’a presque plus de temps de jeu avec la Maison Blanche, l’international belge pourrait partir. Mais en raison du salaire XXL de l’ancien de Chelsea, le Real n’aurait pas reçu la moindre offre.

Depuis son départ de Chelsea, Eden Hazard vit un vrai calvaire avec le Real Madrid. Arrivé pour succéder à Cristiano Ronaldo, l’international belge n’a jamais été en mesure de s’imposer avec le club madrilène. Un coup dur pour Hazard, forcément, mais aussi pour le Real Madrid qui a dépensé près de 100M€ pour s’offrir ses services.

Si Eden Hazard a eu plusieurs fois sa chance lors de ses débuts avec le Real Madrid, son temps de jeu a considérablement évolué. Depuis l’explosion de Vinicius Jr, l’ancien joueur de Chelsea n’a presque plus l’opportunité de se montrer.

📊| Eden Hazard has not featured in La Liga since September against Mallorca, 7 games ago. 🇧🇪 pic.twitter.com/XlYiTSKzN7