Mercato - Real Madrid : Solskjaer lance un message fort pour Pogba !

Publié le 21 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Ole Gunnar Solskjaer, coach de Manchester United, est monté au créneau pour Paul Pogba.

Est-ce la dernière saison de Paul Pogba en Angleterre ? Il se pourrait bien ! Les prestations du champion du monde laissent à désirer et il ne semble plus avoir de place de titulaire assurée à Manchester United depuis les arrivées de Bruno Fernandes et de Donny van de Beek. En Espagne, on assure que Zinedine Zidane l’attendrait toujours au Real Madrid, même si son président n semble toujours pas d’accord. Florentino Pérez ne serait en effet pas un grand fan de Pogba, lorgnant notamment d’autres milieux de terrains.

« Paul est un joueur très important pour nous »