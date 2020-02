Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos recevrait un message fort pour son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que Sergio Ramos voudrait prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021, le Real Madrid ne serait pas en mesure de combler le désir de son capitaine. Les dirigeants merengue pourraient cependant faire un petit effort, si une condition était respectée par l’Espagnol.

Arrivé en 2005 au Real Madrid en provenance du FC Séville, Sergio Ramos (33 ans) n’a jamais quitté la Casa Blanca depuis. Chez Los Blancos, l’international espagnol a gagné une flopée de trophées et est même devenu capitaine du club merengue. Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2021, Sergio Ramos cultiverait le désir de renouveler son bail avec le Real Madrid. Une volonté pas forcément partagée par les dirigeants merengue qui, à cause du Fair-Play financier ne seraient pas en mesure de lui proposer un contrat en or. D’autant plus qu’il sera âgé de 35 ans à l’expiration de son engagement actuel. De quoi le pousser vers la sortie à l’été 2021 ? Pas forcément.

Sergio Ramos prolongé en cas d’une bonne saison lors du prochain exercice ?