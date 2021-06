Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... La grande annonce du clan Sergio Ramos !

Publié le 8 juin 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait rejoindre le PSG s'il ne prolonge pas. Selon l'entourage du joueur, le capitaine du Real Madrid veut rester dans son club, mais il n'est plus maitre de son destin.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Sergio Ramos se rapprocherait dangereusement d'un départ du Real Madrid. En effet, le capitaine merengue aurait de grosses difficultés à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, prêt à profiter de l'aubaine pour récupérer Sergio Ramos librement et gratuitement cet été. De son côté, le vétéran de 35 ans voudrait absolument rester au Real, mais son avenir à Madrid ne dépendrait plus de lui.

«Sergio veut prendre sa retraite ici, mais la décision ne lui appartient plus»