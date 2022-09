Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Pour ces deux stars d'Ancelotti, le verdict est tombé

Publié le 26 septembre 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

Cadres du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric seront en fin de contrat en juin prochain. Même si Carlo Ancelotti leur accorde toujours toute sa confiance, leur avenir est au centre des discussions. Toni Kroos aurait une prolongation quasi-garantie, alors que Luka Modric devra attendre pour savoir quelle décision sera prise à son sujet.

Avec le départ de Casemiro, le Real Madrid a tiré un trait sur son légendaire trio de milieux composé du Brésilien, Toni Kroos et Luka Modric. Si le premier a fait ses valises pour rejoindre Manchester United, les deux autres sont toujours présents et titulaires indiscutables dans le onze de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid a préparé leur succession

Cependant, vu leur âge, le Real Madrid se doit d’anticiper la suite. Eduardo Camavinga est arrivé il y a plus d’un an, Aurélien Tchouaméni a signé l’été dernier et Jude Bellingham est suivi de près par la Maison-Blanche . Et pour Kroos et Modric, l’avenir qui leur est réservé n’est pas le même.

🚨💣 Kroos playing another season with Real Madrid is practically GUARANTEED. @diarioas pic.twitter.com/R7h8fLi4tr — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 26, 2022

Prolongation pour Kroos, Modric dans l’attente