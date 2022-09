PSG : Le mercato de Campos mis en péril par une offre à 50M€ ?

Foot - Mercato - PSG

Publié le 26 septembre 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Annoncé comme la grande priorité de Luis Campos pour le mercato hivernal, Milan Skriniar se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. A 27 ans, il peut soit signer un nouveau contrat avec l’Inter ou alors céder aux sirènes étrangères, avec le Paris Saint-Germain qui serait un défi extrêmement intéressant pour un joueur qui semble avoir fait le tour de la Serie A.

Aucun mystère concernant l’obsession de Luis Campos, qui cet été a échoué à offrir un défenseur central à Christophe Galtier. Voilà des mois que Milan Skriniar est annoncé dans le viseur de l’architecte du PSG et le prochain mercato hivernal devrait être un rendez-vous capital. Son contrat avec l’Inter sera à six mois du terme et conformément au règlement UEFA, Skriniar pourra librement négocier avec d’autres clubs, comme le PSG.



D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Luis Campos aurait coché la date du 1er janvier, afin de revenir à la charge pour Milan Skriniar. Après avoir vu des offres comprises entre 60 et 70M€ être refusées cet été, Campos pourrait dépenser beaucoup moins pour s’assurer de son arrivée au PSG, puisque le quotidien italien parle d’une possible indemnité de départ autour des 30M€.

L’Inter met tout en œuvre pour contrer le PSG

Du côté de l’Inter, on souhaite toutefois berner une deuxième fois le PSG en l’espace de quelques mois. Une prolongation de contrat serait en préparation, avec un salaire qui devrait être doublé pour Milan Skriniar, qui deviendra l’un des joueurs les mieux payés du club avec Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic. Selon La Gazzetta , des véritables négociations devraient débuter après la double confrontation face au FC Barcelone, en Ligue des Champions.

