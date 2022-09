Foot - Mercato - PSG

PSG : Redouté, Luis Campos voit ce transfert se compliquer

Publié le 26 septembre 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé jusqu’en juin prochain à Manchester United, Marcus Rashford ferait tourner la tête de Luis Campos. Néanmoins, le conseiller football du PSG n’aurait pas une grande marge de manœuvre dans ce dossier bien que la présence du club parisien semble effrayer les Red Devils. Explications.

Marcus Rashford bientôt au PSG ? Pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo, Luis Campos aurait à cœur de recruter un avant-centre et penserait depuis cet été à Rashford en plus de Rafael Leao. Néanmoins, le PSG ne serait pas en position favorable pour boucler cette opération.

Le PSG rend Manchester craintif pour Marcus Rashford

D’après les informations divulguées par The Daily Star, Manchester United craindrait que le PSG lui chipe l’enfant du club mancunien et ce, libre de tout contrat à la fin de la saison. De quoi pousser les dirigeants des Red Devils à prendre une décision drastique. En effet, si jamais un accord n’était pas trouvé pour la prolongation du bail de Rashford avant le coup d’envoi de la Coupe du monde le 20 novembre prochain, Manchester United activerait la clause présente dans le contrat de l’attaquant pour l’étirer d’une saison supplémentaire.

Mercato - PSG : Une nouvelle date fixée pour l’avancée du feuilleton Skriniar ? https://t.co/4hLRoGwUH0 pic.twitter.com/4oGIpTmpsR — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Manchester United se laisse jusqu’à Noël pour boucler la prolongation