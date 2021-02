Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à laisser le champ libre au PSG pour ce gros coup à 0€ ?

Publié le 25 février 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid a été annoncé sur les traces de David Alaba, le club de la capitale espagnole pourrait laisser le champ libre au PSG dans ce dossier.

Il sera sans aucun doute l’une des grandes attractions de la fenêtre estivale ds transferts à venir. En effet, David Alaba a annoncé dernièrement qu’il quittera le Bayern Munich en fin de saison au terme de son contrat. L’international autrichien souhaite relever un nouveau challenge, et une horde d’écuries européennes serait donc intéressée par la perspective de s’attacher ses services à ce moment-là. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG fait partie de ces prétendants et est prêt à sauter sur l’occasion si l’opportunité se présente. Parallèlement, le Real Madrid a aussi été annoncé sur les traces de David Alaba, mais le club madrilène pourrait finalement ne pas aller plus loin.

Le Real Madrid commencerait à se lasser du dossier David Alaba !