Mercato - Real Madrid : Un allié de taille dans le dossier Sergio Ramos ?

Publié le 18 janvier 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'aucun accord n'a été trouvé pour le moment, Florentino Perez voudrait boucler le feuilleton Sergio Ramos rapidement. Pour cela, le président de la Casa Blanca peut compter sur le soutien de... la femme du capitaine du Real Madrid !

C'est le grand dossier du moment du côté du Real Madrid et pour cause, la Casa Blanca risque de voir partir son capitaine emblématique. Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos est libre de discuter avec le club de son choix et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Mais les dirigeants madrilènes ne sont pas de cet avis et ils aimeraient trouver un accord rapidement pour assurer la prolongation de Sergio Ramos. Comme l’a indiqué il y a quelques jours le journaliste Fred Hermel, le défenseur central souhaiterait prolonger son contrat au moins jusqu’en 2023, mais la Casa Blanca ne lui proposerait qu’un an de plus et voudrait qu’il réduise son salaire. Agacé par la lenteur de l'avancée de ce dossier, le président Florentino Perez a annoncé qu'il allait prendre les choses en main. Pour cela, il peut compter sur un allié de taille, très proche de Sergio Ramos.

La priorité de Pilar Rubio, femme de Sergio Ramos, rester à Madrid !