Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait pris une décision radicale pour cet indésirable !

Publié le 4 janvier 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Conscient de la nécessité de se séparer de Mariano Diaz, le Real Madrid serait prêt à prendre en charge une partie de son salaire (4,5M€ nets par an) dans son nouveau club en cas de départ.

C’est un fait, Mariano Diaz n’a jamais fait partie des plans de Zinedine Zidane. L'entraîneur du Real Madrid ouvrirait grand la porte à un départ de son attaquant en ce mercato hivernal. Si l'AS Rome est donc une piste prestigieuse concernant l'avenir de l'ancien Lyonnais, les exigences du technicien tricolore rebuteraient les Giallorossi . En effet, le coach madrilène exigerait un prêt payant de 6M€ dans le dossier Mariano. Mais les Romains peuvent être soulagés, Florentino Pérez devrait consentir un effort financier.

Une partie du salaire de Mariano réglée par le Real ?