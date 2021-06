Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez active un plan B à 70M€ en cas d'échec avec Mbappé !

Publié le 22 juin 2021 à 0h30 par D.M.

Le Real Madrid pourrait tenter de recruter Alexander Isak (Real Sociedad) notamment en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Auteur d’une grande saison sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland est annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes et notamment du Real Madrid. Mais le club espagnol n'a d'yeux que pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a toujours pas prolonger son bail avec la formation parisienne et pourrait annoncer son départ après l’Euro. Dans ce cas, le Real Madrid ne tardera pas à transmettre une offre importante pour tenter de convaincre le PSG.

Le Real Madrid a une alternative à Mbappé