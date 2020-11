Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba a tout prévu pour son avenir !

Publié le 23 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Manchester United a activé l’option supplémentaire prolongeant le contrat de son milieu de terrain jusqu’à l’été 2022, Paul Pogba, qui est courtisé par le Real Madrid notamment, aurait pris la décision d’aller jusqu’au bout. Explications.

C’est un véritable dossier sans fin. Depuis son retour à Manchester United en 2016, où il n’est jamais parvenu à retrouver le niveau qui était le sien à la Juventus, Paul Pogba fait constamment parler de lui dans la presse. Que ce soit en raison de ses performances, de polémiques et surtout de rumeurs de transfert. À l’été 2019, le champion du monde tricolore avait même pris la parole à l’occasion d’une tournée en Asie avec son équipementier pour faire savoir qu’il estimait avoir fait le tour de la question à Manchester United lors des trois dernières années et qu’il était temps de se lancer un nouveau challenge. Finalement Paul Pogba est resté à United, bien que le Real Madrid le voulait. Et ce serait toujours le cas puisque Zinedine Zidane ferait de lui sa recrue idéale dans ce secteur de jeu en marge du prochain mercato estival. La Juventus serait elle aussi une possibilité, mais la question financière causerait du tort à la Vieille Dame. Quoi qu’il en soit, Paul Pogba aurait déjà tranché pour son avenir.

Paul Pogba, rendez-vous en 2022 ?