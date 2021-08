Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à rendre un énorme service à Ancelotti ?

Publié le 10 août 2021 à 1h30 par A.C.

José Mourinho pourrait résoudre l’un des problèmes de taille du Real Madrid.

Cet été, Carlo Ancelotti va entamer un tout nouveau projet au Real Madrid. Avec les départs de Sergio Ramos ou encore le prochain de Raphaël Varane, le club madrilène tourne une grande page de son histoire récente et certains assurent que la prochaine star rêvée par Florentino Pérez n'est autre que Kylian Mbappé ! A Madrid, on semble d’ailleurs voir d’un bon œil l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, où comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com un contrat de deux ans l’attend. Avec Messi au club, les dirigeants du PSG pourraient être plus enclins à laisser partir Mbappé, qui ne semble toujours pas vouloir prolonger...

Luka Jovic pourrait être le nouvel attaquant de la Roma