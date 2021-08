Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi peut pousser Mbappé dans les bras du Real Madrid !

Publié le 9 août 2021 à 23h45 par A.C.

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’effectif.

Non, ce lundi ne devrait pas être le jour de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Si un contrat de deux années l’attend à Paris, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le sextuple Ballon d’Or devrait encore rester en Catalogne quelque temps. Sky Sports assure en effet que Messi ne s’envolera vers la France qu’une fois que tous les détails de son contrat seront réglés. En attendant, si le FC Barcelone se désespère de cette perte, le Real Madrid pourrait bien y trouver un intérêt.

Messi au PSG... Mbappé à Madrid ?