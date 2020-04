Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme décision prise pour cette star de Zidane ?

Publié le 11 avril 2020 à 23h00 par H.G. mis à jour le 11 avril 2020 à 23h03

Alors que son avenir au Real Madrid est incertain, Luka Modric pourrait être poussé vers la sortie à cause du retour de Martin Odegaard cet été.

Arrivé en provenance de Tottenham en 2012 et désormais âgé de 34 ans, Luka Modric n’est plus que l’ombre de lui-même depuis deux ans et son sacre au Ballon d’or en 2018. L’international croate affiche en effet un net déclin et a progressivement perdu sa place au Real Madrid, et il pourrait désormais être tenté par l’idée de se relancer et de se trouver un dernier challenge avant de raccrocher les crampons dans quelques années. Et cela d’autant plus que Martin Odegaard pourrait revenir au Real Madrid l’été prochain, chose qui pousserait Luka Modric vers la sortir d’après les derniers échos venus d’Espagne.

Le Real Madrid laissera partir Luka Modric s’il le demande !