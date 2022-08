Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Les 5 plus gros transferts de l’histoire

Publié le 6 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Habitué aux opérations particulièrement coûteuses sur le marché des transferts, le Real Madrid a toujours disposé de grandes stars dans ses rangs dans son histoire. Une coutume qui en dit long sur la taille des opérations effectuées en période de mercato, et voici d’ailleurs les cinq transferts les plus onéreux du club merengue.

1-Eden Hazard, 115M€

Un an après la vente de Cristiano Ronaldo à la Juventus qui n’avait pas été palliée, le Real Madrid s’est décidé à miser gros sur Eden Hazard. Grand fan du profil de l’international belge depuis ses débuts avec le LOSC, Zinedine Zidane n’avait pas hésité à lâcher 115M€ pour racheter sa dernière année de contrat avec Chelsea, faisant d’Hazard le joueur le plus cher de l’histoire du club merengue . Un investissement qui, à ce jour, est encore loin d’avoir été rentabilisé…

2-Gareth Bale, 100M€

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid cet été, Gareth Bale est donc parti libre et s’est finalement engagé avec le Los Angeles FC. Pourtant, au moment de son arrivée en 2013, le club merengue n’avait pas hésité à mettre le paquet pour l’attirer en provenance de Tottenham, et Bale avait coûté aux alentours de 100M€. L’international gallois a d’ailleurs été un élément majeur de l’attaque madrilène les premières années, avant de peu à peu disparaître des radars…

3-Aurélien Tchouaméni, 100M€

Après sa remarquable saison avec l’AS Monaco, récompensée par ses premières sélections en équipe de France, Aurélien Tchouaméni a été transféré au Real Madrid cet été pour un total de 100M€, bonus compris. Les négociations étaient pourtant serrées dans ce dossier puisque le PSG, Liverpool et la Juventus courtisaient également le milieu de terrain français, mais l’écurie espagnole a finalement eu ses faveurs : « C’est un rêve de signer pour le meilleur club du monde. (…) Est-ce que j’ai parlé avec Benzema et Camavinga ? Oui, j’ai parlé avec eux. Camavinga m’a parlé quand les choses sont sorties dans la presse. Il est un exemple de comment s’améliorer quand tu joues dans la meilleure équipe du monde », indiquait Tchouaméni en juin dernier lors de sa conférence de presse de présentation au Real Madrid.

Mercato - Real Madrid : Incroyable révélation sur Tchouaméni et le FC Barcelone https://t.co/j3ZWULNx1U pic.twitter.com/9oyJIsvvX8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

4-Cristiano Ronaldo, 94M€

Parmi les grandes opérations historiques du Real Madrid sur le marché des transferts, le cas Cristiano Ronaldo occupe forcément une place à part. L’attaquant portugais, recruté en provenance de Manchester United en 2009, a été l’une des opérations les plus historiques de l’histoire du mercato, autant par le prestige du transfert que par sa médiatisation. Au final, CR7 aura porté la tunique du club merengue pendant neuf ans, avant de s’envoler en direction de la Juventus Turin après avoir remporté notamment 2 Ballons d’Or et 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid.

5-James Rodriguez et Zidane, 75M€

Pour la cinquième place de ce classement, deux anciennes stars du Real Madrid se partagent le fauteuil. La première n’est autre que James Rodriguez, le meneur de jeu colombien, pour qui le Real Madrid avait donc déboursé une petite fortune pour le déloger de l’AS Monaco suite à ses prestations XXL lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et le même prix avait été dépensé 13 ans auparavant pour Zinedine Zidane, considéré à cette époque comme étant le meilleur joueur du monde, et qui avait débarqué de la Juventus Turin pour un montant record.