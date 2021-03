Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le sort en est jeté pour ce protégé de Zidane !

Publié le 15 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric serait tout proche de voir son engagement être prolongé pour une saison supplémentaire au Real Madrid pour un salaire réduit en raison de la crise financière.

En 2012, Luka Modric débarquait en provenance de Tottenham au Real Madrid. Depuis, le milieu de terrain croate a pris part aux plus grands succès du club merengue et particulièrement aux quatre Ligues des champions remportées par la Casa Blanca remportées dans ce laps de temps. Et alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, Modric serait certain à « 100% » de rester au Real Madrid à en croire Fabrizio Romano. La prolongation de Modric serait susceptible d’être bouclée prochainement.

Une prolongation imminente pour Modric ?