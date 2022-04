Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour est déjà programmé pour cet été à Madrid !

Publié le 10 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Prêté depuis deux ans, Borja Mayoral pourrait entrer dans la rotation des attaquants du Real Madrid la saison prochaine.

Formé au Real Madrid, Borja Mayoral n’a jamais pu s'y imposer. En effet, l’attaquant enchaine les prêts, et n’est plus retourné chez les Merengue depuis deux ans. Envoyé à l’AS Roma à l’intersaison 2020, l’Espagnol s’est montré très convaincant, lui qui a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives en 45 matchs. Toutefois, l’arrivée sur le banc de José Mourinho a changé beaucoup de choses, et le joueur de 25 ans s’est vu cantonné au rôle de remplaçant. Cependant, suite à cette baisse de temps de jeu, Mayoral a été prêté à Getafe, et pourrait enfin avoir sa chance chez les Madrilènes.

Borja Mayoral pourrait être intégré au groupe