Mercato - Real Madrid : Le prochain club de cette star d'Ancelotti déjà identifié ?

Publié le 7 septembre 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Marcelo aurait pu quitter le Real Madrid cet été. En effet, Fenerbahçe en pincerait toujours pour lui et aimerait profiter de sa situation compliquée à la Maison-Blanche pour le recruter. Toutefois, le club turc n'aurait pas les moyens d'assumer son salaire. Dans cette optique, la direction de Fenerbahçe serait contrainte d'attendre qu'il soit libre l'été prochain pour s'offrir les services de Marcelo.

Barré par la concurrence de Ferland Mendy, et maintenant de David Alaba, Marcelo ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. En fin de contrat le 30 juin, le latéral gauche brésilien aurait pu faire ses valises cet été et fuir le Real Madrid. Toutefois, il n'aurait pas trouvé de point de chute. Et alors que le mercato turc est encore ouvert, Marcelo aurait pu avoir une dernière chance de partir. Toutefois, son salaire XXL poserait problème.

Fenerbahçe veut retenter sa chance pour Marcelo