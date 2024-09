Mercato - Real Madrid : Le coup de fil qui a tout changé pour Pogba !

Thomas Bourseau

Il y a huit ans de cela, Paul Pogba était l’une des jeunes stars que le monde s’arrachait. Manchester United raflait la mise à l’été 2016, mais c’était au Real Madrid que Pogba souhaitait se rendre. Un sentiment partagé par le président Florentino Pérez comme Patrice Evra l’a confié, mais un appel téléphonique a changé sa destinée.

Paul Pogba était l’un des profils les plus en vogues de l’été 2016. Après ses quatre saisons couronnées de succès malgré l’échec en finale de Ligue des champions en 2015 à la Juventus et un Euro au cours duquel il s’était hissé jusqu’en finale avec l’équipe de France, Pogba signait son « Pogback » à Manchester United, son club formateur.

«Il voulait le Real Madrid et que Madrid le voulait»

Néanmoins, après la Juventus, Paul Pogba aurait dû aller au Real Madrid comme Patrice Evra l’a récemment dévoilé au podcast Stick To Football. « Manchester United a fait venir Paul Pogba pour humilier Sir Alex Ferguson. J’ai dit à Paul de ne pas revenir parce qu’il voulait le Real Madrid et que Madrid le voulait, mais Florentino Pérez ne voulait pas payer la somme nécessaire. ».

«Son agent a appelé United et il a signé avec eux sans m’en parler»

L’ex-coéquipier de Paul Pogba à Manchester United, à la Juventus et en équipe de France a assuré que son agent, le défunt Mino Raiola, avait alors contacté par téléphone les Red Devils afin de boucler son retour. « Son agent a appelé United et il a signé avec eux sans m’en parler. Le club était content parce qu’il vendait des maillots – vous savez que les enfants adorent Pogba. C’était plus commercial que tout ce qu’il se passait sur le terrain ». L’histoire aurait pu être bien différente pour Paul Pogba au Real Madrid…