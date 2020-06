Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille sur Jadon Sancho !

20 juin 2020

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de Manchester United pour la saison prochaine, le jeune prodige anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho commence à inquiéter la direction du BVB…

Un retournement de situation serait-il possible dans le dossier Jadon Sancho ? En avril dernier, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, était très confiant concernant l’avenir de son prodige international anglais : il pensait être en capacité de le conserver la saison prochaine. Entre temps, l’intérêt de Manchester United n’a fait que grandir pour l’ailier de 20 ans du BVB, et celui du Real Madrid avec comme vous l'a annoncé le 10 Sport. Et aujourd’hui, l’international anglais se rapprocherait plus que jamais d’un départ…

« Nous verrons ce qu’il se passera »