Mercato - Real Madrid : Le Barça laisserait le champ libre à Zidane dans ce dossier XXL

Publié le 7 janvier 2020 à 20h30 par T.M.

Alors qu’un duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone était annoncé pour Fabian Ruiz, les Blaugrana auraient pris une décision radicale pour le milieu de terrain de Naples.

Au coude à coude en championnat, le FC Barcelone et le Real Madrid ne s’opposent pas seulement sur le terrain. En effet, sur le marché des transferts également, les deux ogres espagnols se livrent des duels. Et depuis quelques semaines, c’est Fabian Ruiz qui se retrouverait au centre d’une bataille entre les Blaugrana et les Merengue. Actuellement à Naples, l’ancien du Betis Séville pourrait donc faire son retour en Espagne. Mais visiblement, cela ne devrait pas être du côté du Barça pour Fabian Ruiz.

Un prix trop élevé pour le Barça ?