Mercato - Real Madrid : Pour Luka Modric, c'est terminé !

Publié le 22 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il sera libre cet été, de nombreuses rumeurs tournent autour du dossier Luka Modric. Seulement, les fans du Real Madrid peuvent être rassurés, le Croate aurait déjà signé sa prolongation de contrat et devrait rester à Madrid la saison prochaine.

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric, 35 ans, ne semble pas encore certain de son avenir. En effet, les prolongations des joueurs de plus de 30 ans, posent souvent problème au Real Madrid. L’exemple de Sergio Ramos qui pourrait partir librement cet été en est la preuve. Cependant, le Croate lui, semble décidé à vouloir rester au Real Madrid et l’a fait savoir à ses dirigeants il y a quelques semaines. Ce jeudi, une nouvelle information dans le feuilleton Luka Modric est tombée, et elle devrait ravir tous les fans du Real Madrid.

Luka Modric a déjà signé

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Luka Modric aurait déjà signé sa prolongation de contrat au Real Madrid. L’annonce du club ne serait qu’une question de temps, et le Croate devrait donc poursuivre son aventure et sa belle histoire avec le Real Madrid. Alors que Florentino Perez semble vouloir redémarrer un nouveau cycle et laisser les joueurs plus âgés partir, Luka Modric pourrait être de la partie, et contribuer encore quelques années au Real Madrid.