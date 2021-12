Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance est claire pour l’avenir de Vinicius Junior !

Publié le 14 décembre 2021 à 23h00 par H.G.

Bien que son contrat actuel expire le 30 juin 2025, le Real Madrid aurait la ferme intention de blinder Vinicius Junior assez rapidement.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior s’est progressivement imposé comme un titulaire en puissance au sein du club de la capitale espagnole. En cette première partie de saison, l’international brésilien est devenu un élément fondamental des Merengue , et cela aurait de quoi pousser les Madrilènes à vouloir prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin 2025. Et si l’on en croit les derniers échos parus sur le dossier, les choses pourraient prochainement s’accélérer…

Le Real Madrid va accélérer pour la prolongation de Vinicius Junior