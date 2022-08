Foot - Mercato

Real Madrid : Karim Benzema va de nouveau entrer dans l’histoire

En fin de contrat en juin 2023, Karim Benzema pourrait bien être libre de s’engager où il le souhaite dès l’été prochain. Toutefois, le Real Madrid ne compterait pas le laisser partir sans rien faire. De ce fait, le club madrilène serait prêt à faire un effort qu’il n’avait jamais fait avant pour conserver Karim Benzema encore quelques années de plus.

Depuis le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, Karim Benzema ne cesse de briller au Real Madrid. L’attaquant de 34 ans, désormais capitaine suite au départ de Sergio Ramos au PSG, porte presque à lui tout seul le club madrilène. Il l’a d’ailleurs bien prouvé la saison dernière, où bon nombre de victoires notamment en Ligue des champions lui sont dues. Cependant, Karim Benzema entre dans la dernière année de son contrat. Si rien n’est fait d’ici juin 2023, l’international français sera libre de s’engager où il le souhaite. Mais les Merengue ne comptent pas le laisser partir sans bouger.

🚨🥇| Karim Benzema will renew his contract for 2 more seasons and will be the first 30+ player to do so. "He's unique" is the message. @tgm46 pic.twitter.com/DCJeRLvjZy