Real : L'annonce XXL d'Ancelotti sur Benzema et le Ballon d'Or

Publié le 11 août 2022 à 09h00 par La rédaction

Auteur d'une nouvelle prestation très aboutie, Karim Benzema a marqué un but déterminant pour la victoire du Real Madrid face à l’Eintracht Francfort lors de la finale de la Supercoupe d’Europe. Avec ce succès, Karim Benzema ajoute un nouveau trophée à son armoire, et semble plus que jamais se rapprocher d’un Ballon d’Or. Du moins c'est ce que pensent Carlo Ancelotti et Casemiro.

Karim Benzema a encore frappé. À l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Europe, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, affrontait l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa. L’attaquant français a encore une fois marqué, permettant à son équipe de s’imposer 2-0, et de garnir à nouveau son armoire à trophée. D'ailleurs, le Real Madrid milite avec force pour offrir le Ballon d’Or à Karim Benzema…

« Selon moi, personne n’a de doutes »

Carlo Ancelotti a évoqué la possibilité de voir Karim Benzema bientôt Ballon d’Or, mettant en lumière sa prestation lors de la finale de la Supercoupe d’Europe avec le Real Madrid. « Benzema est très important, c’est un leader. Si nous en sommes là, c’est en grande partie grâce à lui, qui marque beaucoup de buts. Il démarre la saison en marquant… Et maintenant, il vise le Ballon d’Or. Selon moi, personne n’a de doutes à ce sujet ». Un message fort envoyé par son coach, mais pas seulement…

« Personne ne lui arrive à la cheville »

Par la suite, Casemiro s’est également présenté devant la presse après le match du Real Madrid. Le Brésilien a évoqué la performance de son coéquipier Karim Benzema, ainsi que les possibilités de le voir Ballon d’Or cette année. « Les saisons passées, nous avions un Bicho qui marquait 50 buts, et on faisait moins attention à Karim. Mais il n’a rien changé du tout. Il a toujours été le meilleur numéro 9 du monde, et désormais, il a juste fait un pas en avant en marquant des buts. C’est clair qu’il va gagner le Ballon d’Or, personne ne lui arrive à la cheville ». Encore une fois, Benzema reçoit un énorme soutien pour le Ballon d’Or…

