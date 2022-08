Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Benzema sur le transfert de Ronaldo

Publié le 9 août 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années, Karim Benzema a pris la lumière après son départ à la Juventus en 2018. Présent en conférence de presse à la veille du match face à l'Eintracht Francfort, l'international français a confirmé qu'il avait changé son jeu après le transfert du Portugais. Cela lui réussit puisqu'il est en lice pour remporter son premier Ballon d'Or.

Le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018 a été lourde de conséquences pour Karim Benzema. Dans l'ombre du Portugais pendant plusieurs années, le joueur français est parvenu, magnifiquement, à prendre sa succession et à s'imposer comme le véritable leader du Real Madrid. Présent en conférence de presse avant la Supercoupe de l'UEFA face à l'Eintracht Francfort, Benzema a parlé de son rôle.

« C'est vrai que le départ de Cristiano a eu une influence »

Selon lui, le départ de Ronaldo a été bénéfique. Cela lui a permis de changer son jeu et de marquer plus de buts. « C 'est vrai que le départ de Cristiano a eu une influence, maintenant je marque plus de buts, mais il m'a beaucoup aidé, surtout avec de bonnes passes décisives. Quand il est parti, j'ai dû changer mon jeu et mon ambition. Je pense que je m'en sors bien » a confié Benzema en conférence de presse.

