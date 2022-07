Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema parti pour rester ?

Publié le 20 juillet à 20h45 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il ne luis reste qu'une année de contrat au Real Madrid, Karim Benzema pourrait être amené à prolonger son aventure chez les Merengue. Les dirigeants du club espagnol auraient en effet formulé à l'attaquant international français une offre de contrat d'une année supplémentaire, qui s'étend jusqu'en juin 2024.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema est aujourd'hui une véritable légende de la Maison Blanche . S'il a mis quelques années à se faire une place de titulaire indiscutable dans le onze de départ madrilène, l'attaquant a formé un redoutable trio offensif en compagnie de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, et s'est forgé un impressionnant palmarès : quatre Liga, quatre Coupe du Monde des clubs, mais surtout cinq Ligue des Champions.

Real Madrid : Comment Deschamps a contrarié les plans de Benzema https://t.co/uPH5vdCbBW pic.twitter.com/SBblEmwKld — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

Karim Benzema dans la forme de sa vie

A 34 ans, l'international français continue de performer au plus haut niveau, et sort de la meilleure saison de sa carrière sur le plan personnel. Toutefois, son contrat expire en juin 2023, et les Merengue ont déjà pris leur décision concernant l'avenir Benzema.

Une offre de prolongation pour Benzema

D'après les informations de Tomas Gonzalez-Martin, le Real Madrid aurait formulé à Karim Benzema une offre de prolongation de contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Une extension de bail que le buteur pourrait bien accepter, lui qui ne cesse de clamer son amour pour le club espagnol. Affaire à suivre.