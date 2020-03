Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema ouvre la porte à un autre club !

Publié le 31 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré son statut de titulaire indiscutable au sein du Real Madrid, Karim Benzema n’a pas exclu de revenir un jour… à l’OL !

« On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain, donc après on verra… Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu Lyon dans son cœur, même s’il a la tête au Real aujourd’hui », avait indiqué en février dernier l’agent de Karim Benzema au micro de RMC Sport , ne fermant donc pas la porte à un éventuel retour à l’OL pour le buteur français du Real Madrid. Formé au sein du club rhodanien avant d’être transféré en Espagne en 2009, Benzema n’a donc eu que deux clubs pour l’instant dans sa carrière, et un retour aux sources n’est effectivement pas à exclure…

Benzema garde l’OL dans le cœur