Mercato - OM : Voilà le plus gros regret du projet McCourt…

Publié le 31 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après un passage remarquable en prêt pendant une saison à l’OM, Bafétimbi Gomis n’avait finalement pas été conservé. Et pourtant, son profil aurait largement pu faire l’affaire…

Alors que l’OM avait été racheté par Frank McCourt en octobre 2016, Bafétimbi Gomis portait à l’époque les couleurs du club phocéen, prêté par Swansea. Le buteur français avait d’ailleurs été l’un des meilleurs joueurs marseillais de cet exercice 2016-2017, mais n’avait pas été conservé pour autant alors qu’il semblait largement accessible sur le plan financier pour l’OM.

Gomis a mis du temps à être remplacé…

Par la suite, la direction de l’OM avait finalement décidé de jeter son dévolu sur des profils tels que Valère Germain et Konstantinos Mitroglou en attaque, avant de voir ensuite débarquer Mario Balotelli. Des recrutements qui n’ont pas été à la hauteur du rendement de Bafétimbi Gomis. Et même si Dario Benedetto apporte plus de satisfaction cette saison dans ce fameux rôle du « grand attaquant » du projet McCourt à l’OM, nul ne doute que la présence de Bafétimbi Gomis aurait permis de gagner beaucoup de temps.