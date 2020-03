Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions de l’échange Neymar-Griezmann fixées !

Publié le 31 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Suite aux révélations de certains médias espagnols, on peut déduire dans quel cadre se négociera l’échange Neymar-Griezmann. Analyse.

Selon certains médias espagnols, le FC Barcelone, qui envisage en dernier recours de proposer Griezmann au Paris Saint-Germain dans le deal Neymar, aurait déterminé le prix auquel il souhaitait valoriser l’attaquant français dans l’opération.

On connaît le montant à ajouter par Barcelone…