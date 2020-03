Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un nouveau message… du Real Madrid !

Publié le 31 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé serait toujours aussi vif, Karim Benzema a confié tout le bien qu’il pensait du jeune attaquant du PSG. Un signe pour l’avenir ?

Depuis plusieurs années, le Real Madrid lorgne sur le profil de Kylian Mbappé, et le club merengue faisait d’ailleurs partie de ses prétendants à son départ de l’AS Monaco. Finalement, Mbappé avait opté pour le PSG à cette époque, mais le Real Madrid envisagerait toujours de le recruter le plus rapidement possible. Et Karim Benzema n’a pas manqué de confié tout le bien qu’il pensait du numéro 7 du PSG.

Benzema valide Mbappé