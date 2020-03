Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bafétimbi Gomis en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 31 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Après une saison pleine en prêt avec l’OM en 2016-2017, Bafétimbi Gomis est retourné à Swansea avant d’être transféré à Galatasaray. L’ancien international français est revenu sur son départ du club phocéen.

« Je ne regrette pas d’être parti. Surtout quand je vois l’histoire d’amour incroyable que j’ai vécue à Istanbul. J’aurais joué une saison pour le club de mon cœur et le plus important, c’était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre ». Voici le témoignage que livrait Bafétimbi Gomis à Var Matin ces derniers jours. En l’espace d’une saison, la première du Champions Project de Frank McCourt, Gomis a fait trembler les filets du Vélodrome et a eu la lourde tâche de remplacer Michy Batshuayi, parti à l’été 2016 à Chelsea. Avec ses 21 buts en 34 rencontres avec le maillot olympien, Gomis n’est pas resté à l’OM à l’issue de son prêt et est revenu à Swansea avant d’être transféré à Galatasaray.

« L’OM n’avait pas la main sur mon transfert »