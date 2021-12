Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema chamboule les plans hivernaux d’Ancelotti !

Publié le 6 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Appelé à quitter le Real Madrid cet hiver, Luka Jovic pourrait finalement voir le ciel s’éclaircir. Explications.

En 2019, le Real Madrid avait sorti le chéquier pour recruter Luka Jovic, qui sortait d’une très grosse saison à l’Eintracht Francfort. Très attendu chez les Merengue, le Serbe n’a toutefois jamais été la hauteur, restant dans l’ombre de Karim Benzema. Dans cette situation, le Real Madrid a longtemps chercher à se débarrasser de Jovic et il était prévu que cela soit à nouveau le cas lors du mois de janvier. Mais les cartes pourraient bien être rebattues.

Enfin une chance pour Jovic ?