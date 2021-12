Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 29 décembre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il avait été avancé que Dani Ceballos quitterait le Real Madrid cet hiver, cela ne serait finalement pas d’actualité.

Si le Real Madrid est focalisé sur le renforcement de son secteur offensif l’été prochain avec les arrivées de Kylian Mbappé – dans le cadre d’un transfert libre – et d’Erling Haaland en ligne de mire, le club de la capitale espagnole n’oublie pas non plus qu’il doit dégraisser son effectif. C’est dans cette optique que certains indésirables sont poussés vers la sortie, à l’image d’Isco. En ce sens, il avait été annoncé récemment que Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid cet hiver afin de prendre la direction du Real Betis. Seulement voilà, tout cela semble remis en question.

Le Real Betis reporte le dossier Dani Ceballos à l’été prochain