Mercato - PSG : Ce terrible signal envoyé par Mbappé sur son avenir…

Publié le 29 décembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG entend toujours parvenir à le convaincre de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a laissé entendre que les mois à venir pourraient être ses derniers à Paris.

Tout conduit à penser que Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG passé le 30 juin. Sur le départ l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid, l’international français de 23 ans refuse toujours de prolonger son contrat et devrait donc filer librement à l'été pour rejoindre vraisemblablement la Casa Blanca. Seulement voilà, pour l’heure, Paris refuse de rendre les armes et voudrait toujours tenter de renouveler le bail de son numéro 7. Mais tout porte à croire que cela est mission impossible, et les mots choisis par Kylian Mbappé dans son entretien accordé à CNN tendent à le démontrer.

« Je dois jouer à 100% les 6 mois que j’ai «