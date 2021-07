Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation à prévoir pour Marcelo ?

Publié le 8 juillet 2021 à 7h30 par H.G.

Bien que Marcelo devrait finalement rester au Real Madrid cet été, une prolongation de son contrat ne serait pas encore d’actualité.

L’avenir de Marcelo a connu plusieurs rebondissements au cours des dernières semaines. Un temps annoncé sur le départ à un an du terme de son contrat, l’international brésilien va finalement rester au Real Madrid cet été. Plus encore, après le départ de Sergio Ramos au terme de son contrat le 30 juin dernier, c’est lui qui héritera du brassard de capitaine la saison prochaine. Carlo Ancelotti compterait grandement sur lui, chose qui a donc conduit Marcelo à rester chez les Merengue pour y honorer la dernière année de son contrat.

Pas encore de contact pour une prolongation de Marcelo