Mercato - Real Madrid : Gros coup dur avec cette pépite ciblée par Ancelotti !

Publié le 3 novembre 2021 à 1h30 par T.M.

Dans les petits papiers du Real Madrid, il n’y a pas seulement les noms de Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland. Alors que Yeremi Pino intéresserait aussi les Merengue, cette piste serait sur le point de partir en fumée.

Avec les Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Eduardo Camavinga, le Real Madrid a de quoi voir venir pour l’avenir. Et ce sont pas Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, qui pourraient débarquer dans les mois à venir, qui feront monter la moyenne d’âge au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez est en train de construire l’équipe de demain afin de régler sur l’Europe pendant de longues années et plusieurs talents auraient tapé dans l’oeil des Merengue. De l’autre côté des Pyrénées, il avait notamment été question d’un intérêt pour Yeremi Pino, le nouveau joyau de Villarreal.

Une prolongation pour Pino !