Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 2 avril 2022 à 0h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio semble intéresser l’AC Milan... qui aurait toutefois d’autres priorités.

Il devait être le grand talent de la formation madrilène. A 26 ans, Marco Asensio est toutefois loin des attentes, ce qui aurait grandement déçu le Real Madrid et surtout le président Florentino Pérez, qui plaçait énormément d’espoirs en lui. Ainsi, avec les arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, la place pourrait se réduire pour l’Espagnol et du côté de Madrid on hésiterait don à prolonger son contrat, qui se termine dans un peu plus d’un an. Une situation qui ne semble pas avoir échappé à l’AC Milan, qui semble rêver à une sorte de deuxième coup à la Théo Hernandez.

Berardi plutôt qu’Asensio pour Milan