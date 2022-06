Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour Ancelotti avec cette piste à 50M€ !

Publié le 7 juin 2022 à 23h00 par Dan Marciano

A en croire médias espagnols, le Real Madrid serait tenté par l'achat de Gabriel Jesus, malgré son salaire important. Le joueur brésilien de Manchester City, valorisé 50M€, ne fermerait pas la porte à une arrivée en Liga cet été, mais son statut d'extra-communautaire rendrait impossible son arrivée dans la capitale espagnole.

Poussé vers le départ par Manchester City, en raison de l'arrivée d'Erling Haaland, Gabriel Jesus pourrait trouver refuge au Real Madrid. Selon les informations d' As , le club entraîné par Carlo Ancelotti apprécierait les qualités de l'ailier brésilien, valorisé 50M€. Une somme abordable pour la formation merengue , qui semble en positon idéale dans ce dossier puisque Gabriel Jesus voudrait découvrir la Liga. « Bien sûr, bien sûr, évidemment que je le voudrais. J'en ai vu beaucoup, surtout de 2010 à aujourd'hui. Beaucoup de joueurs sont passés par là et je les ai beaucoup regardés, même avant de jouer. J'ai toujours aimé ça et j'aimerais vivre cette expérience » avait-il confié le mois dernier à Marca .

🤙❌"El MADRID NO se plantea FICHAR a GABRIEL JESÚS"👉@jpedrerol, contundente en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/b8ZezTJ2vB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2022

Le Real Madrid réellement sur les traces de Gabriel Jesus ?