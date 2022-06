Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le Real Madrid, Mbappé n'aurait pas dit son dernier mot !

Publié le 7 juin 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Le feuilleton Kylian Mbappé a débouché sur la prolongation au PSG de la star française. Au Real Madrid, on accuse le coup, déçu par le comportement du joueur et de son entourage. Pourtant, les dirigeants du club espagnol s'attendent à ce que l'ailier reprenne contact, à l'avenir, pour discuter d'une arrivée au sein de la Casa Blanca.

« Je suis très content de continuer l'aventure, rester en France à Paris dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées. Merci à tous pour cet accueil » déclarait Kylian Mbappé devant le public du Parc des Princes le 21 mai dernier. Ainsi prenait fin le feuilleton, qui aura monopolisé l'actualité pendant plusieurs mois. Car avant de faire son choix, le joueur de 23 ans a longuement hésité entre un départ au Real Madrid et une prolongation au PSG. Finalement, Mbappé a pris la décision d'étirer son bail jusqu'en 2025.

Le Real Madrid s'attend à un appel de Mbappé dans les prochains mois