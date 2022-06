Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Modric, Tchouaméni… Le Real Madrid prépare du lourd !

Publié le 7 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG semble s’être battu jusqu’au bout afin de persuader Aurélien Tchouaméni de revoir sa position et de snober le Real Madrid afin de rejoindre le champion de France, le milieu de terrain de l’AS Monaco aurait bel et bien privilégié le champion d’Espagne et d’Europe. D’ailleurs, le Real Madrid aurait tout prévu pour la grande annonce du transfert de Tchouaméni qui n’aurait lieu qu’une fois que la prolongation du contrat de Luka Modric aura été officialisée mercredi.

Le samedi 21 mai dernier, synonyme de dernière journée de Ligue 1 et de ce fait de l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG et ce jusqu’en juin 2025, le Real Madrid essuyé un énorme revers tant le recrutement de Mbappé était une priorité absolue depuis l’approche XXL du président Florentino Pérez à la toute fin du mercato estival de 2021 pour le transfert du champion du monde. Finalement, le Real Madrid a échoué et s’est mis au travail afin de boucler un autre gros coup sur le marché des transferts. Dès qu’il a été question de l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi en fin de semaine dernière, moment où son contrat aurait été signé, les rumeurs concernant une éventuelle venue au PSG d’Aurélien Tchouaméni ont pris encore plus d’ampleur. Néanmoins, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco ne changera rien. Comme The Athletic l’a a révélé ce lundi, le Real Madrid aurait bouclé le transfert du joueur de l’ASM, où son contrat court jusqu’en juin 2024, pour un package dépassant les 100M€. À en croire les informations divulguées par Marca, le coup de fil de Carlo Ancelotti à Aurélien Tchouaméni se serait avéré décisif dans la prise de décision de l’international français. Au cours de la discussion téléphonique entre l’entraîneur du Real Madrid et Tchouaméni, Ancelotti aurait promis un rôle important dans l’effectif qui a été sacré champion d’Europe cette saison.

Before announcing Tchouaméni, Real Madrid will confirm the new contract until June 2023 for Luka Modrić: it’s scheduled for tomorrow at Bernabéu, Florentino Perez will be there too. ⚪️🤝 #RealMadridNew deal was signed after UCL Final. Negotiations were ‘more than fast’.#Modric pic.twitter.com/VakW6b3sbR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

Le Real Madrid prévoit d’officialiser la prolongation de Modric mercredi avant de faire son annonce pour Tchouaméni !