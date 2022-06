Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone s’invite à la fête pour le transfert de Pablo Sarabia !

Publié le 7 juin 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau

À seulement une année de l’expiration du contrat de Pablo Sarabia, le PSG verrait les portes de sortie se multiplier pour l’international espagnol qui ferait partie de la liste des sacrifiés du directoire du PSG pour cet été. L’Atletico de Madrid de Diego Simeone serait sur les rangs, mais n’aurait pas encore initié les contacts avec le clan Sarabia.

Pablo Sarabia pourrait être l’une des ventes d’Antero Henrique lors du mercato estival. En effet, l’ancien directeur sportif du PSG devrait officieusement aider Luis Campos, nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi qui est pour sa part chargé d’une restructuration en interne et des renforts estivaux, à dégraisser l’effectif pour le moment entraîné par Mauricio Pochettino. Prêté pour l’intégralité de l’exercice 2021/2022 au Sporting Lisbonne, Sarabia va faire son retour au PSG, mais pour combien de temps ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pablo Sarabia pourrait ne pas l’honorer jusqu’à son terme puisque les options seraient multiples pour l’international espagnol dont un retour au Sporting, une hypothèse que n’écarte pas le principal intéressé. « Un retour au Sporting ? Pour l'instant, je suis concentré sur l'équipe nationale et je ne pense à rien d'autre. À la fin des matches, nous verrons, je réfléchirai et je prendrai une décision. ».

🔥 Sarabia reparece como objetivo del Atlético➡️ Acaba contrato en 2023 con el PSG, adonde regresa tras una buena cesión en el Sporting⚽ Quiere jugar https://t.co/LO0peyCZps — Diario AS (@diarioas) June 7, 2022

L’Atletico de Madrid intéressé par Sarabia, mais aucun contact pour le moment !